Huzink herstelt zich van slechte start in Dakar

Met dat resultaat in de tweede etappe wist de bestuurder van het Riwald Dakar Team flink wat plaatsen in het algemeen klassement te stijgen. Na twee ritten door het landschap van Saoedi-Arabië staat Huzink op een 21ste plaats, afkomstig van plek 41 na zijn eerste optreden in de 41ste editie van ‘s werelds grootste rallywedstrijd.

Van Merksteijn

Peter van Merksteijn kende een iets mindere dag in de Dakar Rally. Na zijn 27ste plaats in de openingsrit moest hij een dag later genoegen nemen met een 51ste plaats. De Hengeloër, rijdend in een Toyota, staat nu 36ste in het algemeen klassement.