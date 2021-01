Huzink uit Dakar, maar toch ook weer in Dakar

Hij zat in zak en as, was met z’n gedachten al weer thuis in Manderveen. Op dag twee van zijn tiende Dakar Rally gaf de motor van de vrachtwagen van Gert Huzink de geest. Midden in de duinen van Saoedi-Arabië, vlak na de start van de tweede etappe van de roemruchte woestijnrally. Een jaar van voorbereidingen en werken aan de hybride vrachtwagen was voor nop geweest. De motor was kapot en kon niet meer gerepareerd worden.