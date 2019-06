Idrissi op weg naar FK Krasnodar

Idrissi lijkt dus de derde eredivisiespeler te worden die de overstap gaat maken. De dribbelaar kende een aardig seizoen bij AZ en scoorde acht keer in 32 wedstrijden, al raakte Idrissi in de laatste fase van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord maar brak daar nooit door. Dat deed de aanvaller wel bij FC Groningen.



In januari 2018 stapte Idrissi over naar AZ. Daar stond hij nog tot 2022 onder contract. Recent koos de aanvaller ervoor om voor Marokko uit te komen. Momenteel is Idrissi in Egypte voor de Afrika Cup. Hij speelde wel voor vertegenwoordigende elftallen van Nederland, waaronder Jong Oranje.