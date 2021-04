Iedereen is figurant bij de comeback van Fabio Jakobsen

Degradatie­stress: dit is het resterende programma van de kelder­clubs

16:36 De eredivisie nadert het einde. Er staan nog vijf of zes wedstrijden op het programma. Onderin is het ongemeen spannend na wéér een zege voor FC Emmen, bij Fortuna Sittard, het pak slaag voor Willem II (bij Heracles) en de remise van ADO (bij Vitesse). VVV verloor zondag van PSV. RKC komt later nog in actie tegen Ajax. Dit is het restantprogramma van de kelderclubs.