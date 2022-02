Iedereen kan weer naar het stadion: FC Twente en Heracles blij en opgelucht

‘Iedereen of helemaal niemand’

Onder het mom van ‘iedereen naar binnen of niemand’ hield FC Twente tot dusverre als enige in Nederland het stadion gesloten, terwijl een derde van de aanhang weer naar binnen mocht. FC Twente wilde echter geen onderscheid maken tussen de ruim twintigduizend seizoenkaarthouders. Daardoor speelde de ploeg van Ron Jans in de vorige thuiswedstrijd tegen Vitesse nog voor lege tribunes. Dat leverde zowel positieve als teleurgestelde reacties op van de eigen achterban.

Voor het duel tegen Go Ahead hoeft FC Twente tot opluchting van algemeen directeur Paul van der Kraan geen keuzes te maken. „Het is mooi om eindelijk weer al onze seizoenkaarthouders en sponsors te kunnen verwelkomen in De Grolsch Veste”, zegt hij. „Iedereen kan er gelukkig weer bij zijn. Binnen de club zijn we druk in de weer met de voorbereidingen voor zondag voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We hebben lang uitgekeken naar een volle Veste, fantastisch dat het weer kan.”