Iga Swiatek pakt derde titel op Roland Garros na prachtige strijd tegen Karolina Muchova

Swiatek won Roland Garros eerder al in 2020 en 2022. Het is haar vierde grandslamtitel, want vorig jaar won ze ook de US Open. Swiatek heeft een score van honderd procent in grandslamfinales.

De partij duurde zo'n drie uur. Swiatek domineerde in de eerste set en ook in set twee leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Poolse. Ze pakte een 3-0-voorsprong, maar gaf die helemaal weg. Muchova (26) zag kansen, ging beter spelen en haalde de tweede set binnen met 7-5. In de derde set leek het verder de verkeerde kant op te gaan voor Swiatek.



Ze gaf haar eigen servicegame direct uit handen en kwam op een achterstand van 2-0. De Poolse nummer één van de wereld herpakte zich en voltooide alsnog de hattrick in Parijs. Vorig jaar stond ze in de finale tegen de Amerikaanse Coco Gauff maar vier games af. In de zes eerdere wedstrijden van deze editie van Roland Garros had Swiatek in totaal slechts 23 games afgestaan. Op weg naar de finale verloor ze geen set en in de derde ronde zelfs geen game, tegen de Chinese Wang Xinqu.