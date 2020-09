IJshockeyers van Tempa Bay Lightning winnen de Stanley Cup

Patrick Bamford: benaderd door Harvard, behendig met de viool en topscorer van Leeds United

28 september In de 88ste minuut kopte Patrick Bamford zijn club Leeds United gisteren naar de overwinning in de Yorkshire-derby op Sheffield United: 0-1. Het was het derde doelpunt in drie wedstrijden voor de vioolspelende spits, die ook voor loopbaan als Harvard-student had kunnen kiezen.