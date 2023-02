IJzersterke Fem van Empel (20) grijpt wereldtitel veldrijden, podium kleurt volledig oranje

Pieterse kende op het vochtige parkoers een moeilijke start. Ze slipte even weg en verloor direct wat plaatsen. Van Empel trok stevig door en al meteen reed het pelotonnetje op een lint. Nog in de eerste ronde reed ze vervolgens bij alle concurrenten weg. De Italiaanse Silvia Persico was de enige niet-Nederlandse bij de eerste acht in koers.

Pieterse hervond de aansluiting bij Van Empel, maar in de vierde ronde ging ze onderuit en kwam Van Empel opnieuw solo op kop. Door het oponthoud kon Lucinda Brand zich even tussen de twee topfavorieten melden. De wereldkampioene van 2021 kon Pieterse echter niet lang dwarszitten en zakte weer naar plek drie. In die volgorde kwamen de vrouwen ook over de finish en zo stonden er drie Nederlandse rensters op het podium.

Volledig scherm Fem van Empel gaat lopend over de balken, Puck Pieterse neemt ze op de fiets. © photo: Cor Vos

,,Ik kan het op dit moment nog niet echt geloven dat ik wereldkampioen word", aldus Van Empel na de finish. ,,Het is een beetje emotioneel. Je ziet van de buitenkant niet wat je er allemaal voor moet doen. Als topfavoriet moet je toch maar doen. Er valt een grote druk van mijn schouders.”

,,Op dit moment heerst nog de teleurstelling", aldus Pieterse, die zilver pakte. ,,Ik zette bij de start af met mijn voet en gleed helemaal weg. Ik kon terugkomen en kwam bij Fem te rijden. Ze was sterk, maar ik wilde nog wel gaan demarreren. Maar voor ik dat kon doen, ging ik onderuit. Toen kreeg Fem vleugels. ”

Van Empel, die sinds dit jaar uitkomt voor Jumbo-Visma, won ook al het wereldbekerklassement. Op basis van haar leeftijd had ze op het WK nog bij de beloften kunnen rijden, maar ze koos er eerder al voor de overstap naar de eliterensters te maken. Net als Pieterse. Titelverdedigster Marianne Vos was niet van de partij in Hoogerheide, zij is niet fit.

Zondag komen de mannen in actie, waar een tweestrijd wordt verwacht tussen de Nederlander Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert.

