IJzersterke Kämna soleert naar dagsucces, Roglic blijft ondanks valpartij leider

Na een hevige strijd in de beginfase van de etappe van 153,5 kilometer over zes beklimmingen, ontstond een kopgroep van vijftien renners, met onder andere Dylan van Baarle, Julian Alaphilippe en Kämna, als best geplaatste in het klassement. Op de Montée de Bisanne, de voorlaatste klim, spatte de kopgroep uiteen. Datzelfde gold voor het peloton, waar Bahrain-McLaren tempo maakte in dienst van kopman Mikel Landa. De Spaanse klimmer probeerde het even, maar zag dat Jumbo-Visma, onder aanvoering van Tom Dumoulin, te sterk was. Zelfs zonder Kruijswijk, die moest opgeven na een val. In de afdaling naar de slotklim drukte Dumoulin het tempo bij de favorieten en dat was goed nieuws voor de vluchters: zij liepen verder uit en mochten op de slotklim naar Megève strijden om de dagzege. Kenny Elissonde ging al aan de voet in de aanval, maar werd gecounterd door in eerste instantie David de la Cruz en vervolgens ook Kämna. Die laatste keek niet meer om, reed Elissonde én De la Cruz uit het wiel en soleerde naar de ritzege, voor De la Cruz en Alaphilippe.

Geen aanval op leider Roglic

Bij de favorieten bleef de strijd op de slotklim uit. Leider Roglic, die onderweg nog ten val kwam en met gescheurde kleding rondfietste, eindigde in de groep met klassementsrenners en behoudt zijn voorsprong van 14 seconden op Thibaut Pinot. Dumoulin is de beste Nederlander in het klassement, op 2'03 van zijn Sloveense ploeggenoot.



Emanuel Buchmann, de nummer drie van het klassement, haalde de finish niet. De Duitser was een van de slachtoffers van de valpartij waarbij ook Kruijswijk betrokken was. Hij liet zich in een ziekenhuis aan enkele diepe snijdwonden behandelen. Buchmann stond derde in het klassement. Egan Bernal ging niet meer van start voor de vierde etappe. De laatste winnaar van de Tour de France heeft last van een lichte rugblessure.



Morgen is de vijfde en laatste etappe in de Dauphiné, de laatste voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, die over twee weken (op 29 augustus) van start gaat in Nice.