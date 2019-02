IJzersterke Schulting grijpt ook World Cup op 1500 meter

Schulting profiteerde ervan dat de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, de leidster in de wereldbekerstand, de finale niet haalde. Choi werd tweede in de B-finale en zag de Europees kampioene haar passeren in het klassement.



Voor Schulting was het haar tweede zege dit seizoen op de 1500 meter. Eerder won ze de eerste wereldbekerwedstrijd in Canada. Bij de World Cup van vorige week in Dresden verzekerde Schulting zich al van de eindzege in de wereldbeker op de 1000 meter.