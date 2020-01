Ik begrijp niet waarom Riis nu doodleuk een derde kans krijgt

Einde WK Darts voor Hengeloër Olde Kalter

9 januari Dennie Olde Kalter is er donderdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK Darts (BDO) in Londen. De derde ronde was het eindstation voor de Twentse debutant, die met duidelijkse cijfers verloor: 1-4.