‘Ik denk dat er een hoop mogelijkheden zijn om wereldrecords te rijden’

De vraag is toch vooral: hoeveel wereldrecords worden er dit toernooi gereden?

Diane Valkenburg: ,,Nou, ik denk dat er best veel mogelijkheden zijn om records te rijden in Salt Lake. Bij de heren is denk ik de kans op de 1000 meter erg groot. Dit weekend werd er in Cargary ook keihard gereden en scheelde het maar weinig met het wereldrecord. In Salt Lake zijn de omstandigheden door de hoogte beter en rijden ze écht op volle kracht. Ook de 10.000 meter kan wel eens gebroken gaan worden. Patrick Roest reed de tien kilometer in Thialf al in 12,42 minuten, dat is slechts zes seconden langzamer dan het wereldrecord. Bij de vrouwen zie ik kansen op de 1500 en 5000 meter. Vooral omdat de schaatsers en schaatssters in Salt Lake vaak op hun best zijn.’’