En toen ging het opeens niet over bandenkeuzes, pitstop-strategieën en winstkansen met Max Verstappen. Nee, het persgesprek in Mexico-Stad kreeg een aparte wending toen een journalist hem vroeg naar veganistisch eten. Naar zijn gedachtes over het milieuprobleem. Naar de ecologische voetafdruk van het Formule 1-circus. Natuurlijk allemaal ingegeven door de posts van Lewis Hamilton, die de laatste weken op Instagram pleitte voor meer milieubewustzijn en veganistisch eten en zijn privéjet en een flink deel van zijn wagenpark verkocht. Wat Verstappen daar allemaal van vond, wilde een verslaggever dus wel eens weten.

De Nederlander zuchtte eens en begon toen aan een voor zijn doen vrij lang antwoord. ,,Hmmm, ja.. Ik houd van benzine, mag ik dat nog zeggen? Ik houd niet van elektrische dingen. Ja, mijn kleine step thuis. Maar niet voor een Formule 1-auto’’, begon hij nog voorzichtig, om daarna het grotere probleem aan te snijden. ,,Ik weet dat milieuvraagstukken heel belangrijk zijn, maar Formule 1 bestaat al heel lang. Ik denk niet dat we nu opeens moeten overreageren. Of de dramaqueen uit moeten gaan hangen als het hier over gaat. Get on with it. Als je Formule 1 niet leuk vindt, kijk dan niet.’’

Een vegan voedingspatroon? Niet aan Verstappen besteed. ,,Ik heb daar laatst een documentaire over gekeken, over ‘plant-based’ eten. Heel interessant, wel. Veel atleten zeggen dat ze er juist aan performance door gewonnen hebben. Maar dat is wel anders als in Formule 1. Wij zijn niet gelimiteerd in snelheid op fysiek gebied. Natuurlijk moeten ook wij trainen en fit en sterk zijn. Maar atleten en wielrenners zijn veel meer op het fysieke aangewezen. En ja, ik geniet af en toe wel van het eten van een burgertje.’’



En dan niet direct van een burger van Neat Burger, de ‘plant-based’ burgerketen waar Hamilton in geïnvesteerd heeft. ,,Ik houd van écht vlees’’, aldus Verstappen. ,,Ik word geen vegan.’’

Volledig scherm Max Verstappen. © BSR Agency Hier in Mexico-Stad antwoordde Verstappen weer eens op z’n Verstappens. Niet politiek correct de moraalridder uithangen, maar gewoon eerlijk. Als Formule 1-coureur met een miljoenenbereik hoeft hij op zijn 22ste niet zo nodig de wereldverbeteraar uit te hangen. Laat hem maar racen, geen ingewikkelde vraagstukken oplossen.



In de officiële persconferentie van de FIA wees Sebastian Vettel naar de Formule 1-organisatie en ook naar de coureurs, die wel wat meer zouden mogen doen aan het bijdragen aan een betere wereld. ,,Heel veel mensen volgen ons, dus als wij ook maar een beetje impact kunnen hebben door onze stem te laten horen dan is het dat ook onze taak’’, meende ook de Mexicaan Sérgio Perez.