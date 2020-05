Ik was de Koning van het Kopje, totdat Niki Terpstra het genoeg vond geweest

Alles zat mee. De wind stond goed, de luchtdichtheid was laag, er was geen verkeer, het was niet te warm, niet te koud, niet te droog en niet te nat. En mijn benen deden zowaar een keer wat ik wilde. Eenmaal boven hing ik minutenlang als een natte vaatdoek over mijn stuur met een bloedsmaak in mijn mond. Het was niet voor niets. Ik was de Koning van het Kopje van Bloemendaal. (Op Strava dan. Toen bijna niemand nog Strava had. Maar dat zeg ik er nooit bij.)