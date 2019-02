‘Ik wil ook geen boze Kjeld achter me aan’

VIDEO + POLL Asito Arena of gewoon Asito Stadion? ‘Zolang het maar geen Asito Veste is’

7:38 ALMELO - Asito Arena, Asito Veste of toch maar ‘gewoon’ Asito Stadion? Wat de precieze naam van het stadion van Heracles gaat worden, is nog niet duidelijk. „Het moet in ieder geval goed uit te spreken zijn”, stelt sportmarketeer Frank van den Wall Bake.