‘Ik zou iets meer willen genieten’

Door Rik Spekenbrink



Een enorm legokasteel en een horloge. Na tien jaar proftennis heeft Kiki Bertens, goed voor ruim 8 miljoen dollar aan prijzengeld, zichzelf precies twee cadeautjes gegund. Over het horloge - een zilveren klokje blinkt om haar pols - twijfelde ze een half jaar, sinds de aanschaf voelt ze zich schuldig. ,,Zo’n duur ding... Van dat geld kunnen andere mensen weet ik veel wat allemaal niet doen. Mijn familie lachte me ook uit. Ik zei juist altijd: op een klokje van 100 euro zie je ook hoe laat het is.’’



Maar toch, bepaalde luxe went snel. Soms betrapt Bertens zich erop dat ze, logerend in het vijfsterrenhotel op kosten van het toernooi, klaagt over iets. Ze corrigeert zichzelf dan meteen. ,,Niet zeuren, je hebt een goed leven. Vroeger gingen we bijna nooit uit eten, nu zit ik elke avond in een restaurant. Zo ben ik niet opgevoed.”



Andere dingen die komen bij het leven van een wereldster, zal Bertens nooit helemaal begrijpen. Volwassen mensen die haar een brief schrijven omdat ze een handtekening willen, bijvoorbeeld. Met heldenverering heeft ze weinig. Zelf vroeg ze nog nooit iemand om een krabbel, in haar meisjeskamer hingen geen posters van atleten of popsterren. ,,Iedereen kan wel iets goed, toch?’' Nu komen de gekste verzoeken bij haar binnen. ,,Mannen die liefdesbrieven schrijven, er was zelfs een koppel dat zich aanbood. Daar hebben we zo ongelooflijk hard om gelachen.”



Bertens zit aan de keukentafel bij haar oudere zus Joyce. Die handelt haar financiën en fanmail af. Met haar vorig jaar geboren neefje Siem op schoot, straalt Bertens. Haar eigen kinderwens is groot. Als ze straks stopt met tennissen, hoopt ze dat het haar ook gegeven is.