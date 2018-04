'Ik zou toch liever vooraan staan'

Volledig scherm Max Verstappen. © Getty Images Door Arjan Schouten



De vraag van een Britse journalist was een logische. Gaat Max Verstappen morgen minder agressief starten, na zijn mindere beurt in Sjanghai? ,,Nee’’, klonk het antwoord van de lachende Nederlander. ,,In China werkte het toch prima. Tenminste, in bocht één.’’



Daar won hij meteen twee plaatsen. Alle ellende die daarna volgde, liet Verstappen wijselijk buiten beschouwing, na de kwalificatie in Bakoe. Dat boek is dicht, een nieuw hoofdstuk wacht morgen. De vierde Grand Prix van het seizoen, op het snelle, krappe stratencircuit van Bakoe. Daniel Ricciardo en de Limburger kwalificeerden zich dicht achter de Mercedessen, ook Ferrari’s pole-sitter Sebastian was niet ver weg. Kimi Räikkönen staat na een slippertje zelfs achter de Bulls. ,,Het is afwachten hoe de supersofts zich gaan gedragen. De top-5 start allemaal op die band, Kimi vanaf zes op ultra’s.’’

En de wind gaat een grote rol spelen, aan de Kaspische Zee, weet Verstappen. ,,Hoe meer downforce je hebt, hoe gevoeliger die auto is in de wind’’, legt Verstappen uit. ,,Soms moet je eerder remmen, breekt je auto sneller uit. De wind gaat morgen nog extremer zijn. Hoe opener het terrein is, hoe meer last je hebt. We hebben dat allemaal gesimuleerd, weten wel wat er aan komt. Maar als rijder ga je niet de eerste ronde vol gas overal op aanremmen.’’

Vorig jaar won collega Ricciardo na een chaosrace vanaf plaats tien, starten van pole position is in Bakoe geen noodzaak. Het is niet ondenkbaar dat er op het krappe circuit opnieuw een safety car de zaak overhoop gaat gooien. Zo zei Ricciardo vandaag al dat hij denkt dat iedereen in de top-6 de race kan winnen. ,,Dat denk ik ook wel, ja. Al zou ik toch liever voorop staan,’’ zegt Verstappen. ,,Er zijn nog heel veel kansen. In de race zijn we altijd net wat beter. Het is moeilijk aansluiten overal. Maar op het rechte stuk heb je wel kans om in te halen.’’

Het eerste jaar was er veel kritiek op de GP van Bakoe. Vorig jaar sloeg die stemming volledig om. Verstappen noemt het circuit een aanwinst voor de kalender. ,,Het heeft wel wat, ja. In Monaco is het van vangrail naar vangrail, hier heb je nog een beetje uitloop met wat uitloopstroken. Als je op de limiet rijdt is elke baan moeilijk, maar met een foutje hang je hier sneller in de muur dan in bijvoorbeeld Amerika. Je moet heel precies zijn overal. Ik houd persoonlijk meer van de snelle bochten, zoals in Spa. Hier blijft het toch wat meer glibberen en glijden.’’