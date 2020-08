Impey kiest voor Israel Start-Up Nation na telefoontje Froome

Een kleine maand geleden werd viervoudig Tourwinnaar Froome al door de ploeg gepresenteerd. ,,Je krijgt niet altijd de kans om te koersen met een van de grootste renners van de sport. Toen Chris me belde en me vertelde dat hij me vertrouwde en me aan zijn zijde wilde, voelde ik dat hij het meende", aldus Impey. ,,Ik weet dat hij nog de Tour kan winnen. Het idee dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen, is fantastisch."