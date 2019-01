Impey wint vierde rit Tour Down Under, Van Baarle beste Nederlander

Hij liet zijn medevluchters achter zich in de aanloop richting Corkscrew Road, de beslissende helling van eerste categorie. Daarna ging Wout Poels in de achtervolging. Er sloten zich nog meer renners aan, waardoor de groep van twintig ontstond. Van hen was Impey de snelste. Dylan van Baarle was de beste Nederlander op de tiende plek.

Impey droeg zijn overwinning op aan een goede vriend die onlangs overleed aan een hartaanval. ,,Ik verliet Zuid-Afrika met een triest gemoed. Het was een behoorlijk zware tijd voor mijn hele familie, want hij speelde een belangrijke rol voor ons. In Australië wilde ik voor hem iets speciaals doen. Dat ik daar vandaag in slaagde, is behoorlijk emotioneel en absoluut een boost voor mijn vertrouwen”, aldus Impey na zijn ritoverwinning.