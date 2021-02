Imponerende Krol pakt wereldtitel op 1500 meter, Nuis en Roest ook op het podium

Het is voor Krol zijn tweede gouden WK-medaille op deze afstand. Zijn eerste wereldtitel pakte hij in 2019. De onttroonde Nuis, die vorig jaar de wereldtitel pakte, moest met een tijd van 1.44,11 genoegen nemen met zilver. Patrick Roest zorgde met de derde tijd (1.45,49) voor een volledig Nederlands WK-podium.



,,Ik had met mezelf al afgesproken: wat de 1000 meter ook zou worden, ik moet het laten zien op 1500 meter. Nou, het werd helaas een diskwalificatie op de 1000 meter, maar dit is de beste revanche zo", zo blikte Krol bij de NOS terug op zijn teleurstellende diskwalificatie.



,,Gisteren was een grote teleurstelling, want daar had ik ook zeker kans op de wereldtitel. Dat kon ik mezelf aanrekenen. Maar ik moest me richten op vandaag en laten zien wat ik in huis heb. Of ik schrok van de tijd van Kjeld Nuis? Een klein beetje wel, maar ik liet me niet afleiden. Ik hoorde tijdens de rit dat het goed zat.”