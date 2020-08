Imponerende Van Vleuten wint uit geslagen positie voor de tweede keer Strade Bianche

Door Thijs Zonneveld Iedere keer dezelfde vraag. Of ze geloofde in de vloek van de regenboogtrui. Annemiek van Vleuten kon er aan het begin van het seizoen al om lachen, maar na vijf wedstrijden in haar regenboogtrui des te meer. Ze won ze allemaal. Na de Omloop Het Nieuwsblad en drie Spaanse eendagskoersen is Van Vleuten ook de sterkste in de Strade Bianche. Ze start als dé favoriete en maakt die status waar, al moet het uit het puntje van haar teennagel komen. De wedstrijd verloopt bepaald niet ideaal voor Van Vleuten: een grote kopgroep krijgt een handvol minuten van het peloton, waarin iedereen kijkt naar Van Vleuten en haar Mitchelton-formatie. Op twintig kilometer van de streep lijkt het kalf verdronken – al is dat niet in de laatste plaats vanwege de falende tijdwaarneming van de Italiaanse tv. Pas diep in de finale weet Van Vleuten de oversteek te maken naar de voorste gelederen. Gehuld in een stofwolk passeert ze de voormalige leden van de kopgroep alsof ze er niet staan.

Zesde zege op rij

De Spaanse Mavi Garcia houdt het langste stand. Maar ook zij is niet bestand tegen het geweld van de wereldkampioene: haar voorsprong smelt weg als een softijsje in de zon. Een solo van 40 kilometer strandt op de voorlaatste hellende strook – een kleine zeven kilometer van de streep in Siena. Nog even kan ze het wiel van Van Vleuten houden, maar op de slotklim naar het Piazza del Campo is Van Vleuten te sterk. Van Vleuten, na afloop: ,,Ik dacht op een gegeven moment dat mijn kansen waren verkeken. Toen ik hoorde dat Garcia alleen op weg was naar de zege ben ik vol in de aanval gegaan. Het was heel zwaar en warm, maar dat is goed voor mij – ik weet dat mijn concurrentes er dan meer moeite mee hebben.”



Van Vleutens overwinning in Siena is een herhaling van vorig jaar. Maar het is ook de zesde koers op rij die ze wint. De laatste keer dat ze aan de start stond van een wedstrijd die ze níet won: 24 september 2019. Toen werd ze derde op het WK Tijdrijden.