Imposante zegereeks Rafael Nadal beëindigd door Taylor Fritz: ‘Steeds voel ik enorme pijnscheuten’

De eerste Amerikaanse winnaar van het toernooi sinds André Agassi in 2001 vertelde naderhand dat een enkelblessure hem zelfs had doen overwegen zich terug te trekken voor de finale. ,,Dit is een van die jongensdromen waarvan je denkt dat ze nooit uitkomen”, vertelde Fritz. ,,Ik kan het amper beschrijven hoe raar het is dat ik kon spelen. Ik heb nog nooit zo veel pijn gevoeld als vandaag. Als ik dat geweten had was ik er wellicht niet eens aan begonnen. Ik heb het zo min mogelijk laten blijken, deed heel stoer omdat ik wist dat de camera’s op me gericht waren.”