In Baskenland staat geen maat op Schachmann

Meespelen Wout Brama wordt last-minute-belissing

16:58 ENSCHEDE - Op het allerlaatste moment wordt vrijdagavond besloten of FC Twente-speler Wout Brama kan meespelen tegen Telstar. Brama trainde donderdag voor het eerst deze week met de groep mee. Vorige week miste hij vanwege problemen met de achillespezen de duels tegen RKC en FC Dordrecht. Als Brama niet kan spelen is Jelle van der Heyden zijn vervanger. Trainer Marino Pusic wil verder nog niets loslaten over de opstelling. Zeker is dat Matthew Smith ontbreekt. Hij is geschorst.