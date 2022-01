In Dakar uitgeschakelde Manderveense truckbestuurder Gert Huzink: ‘Het is een slachtveld’

De hybride Renaulttruck klapte na een paar kilometer op een duin, waarbij het chassis van de vrachtwagen doormidden brak. De cabine bleef intact, net als alle drie de inzettenden. De schade aan de wagen was dermate groot, dat de bemanning van trucknummer 516 de handdoek in de ring moesten gooien. Met nog twee etappes te gaan, in het zicht van de haven.

In tweeën gebroken

Het Riwald Dakar Team meldt in een bericht het volgende: ‘Vandaag komt een vroegtijdig einde aan de Dakar Rally 2022 voor Gert Huzink en zijn crew. Na het verkeerd inschatten van een listige duin, is de Renault C460 Hybrid racetruck met 100 kilometer per uur verkeerd neergekomen en is de truck in tweeën gebroken. Pascal de Baar verwees gisteren al naar de moeilijk inschatbare duinen doordat er geen schaduw is in de woestijn, maar hij kwam zonder veel schade terug in het bivak. Helaas is dit voor de crew van Gert Huzink niet het geval, zij kunnen niet verder.’