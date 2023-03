In de middag een oefenpotje met FC Twente, ’s avonds nog een competitieduel

Of Noel Futkeu ooit in De Grolsch Veste komt te spelen, is de vraag. Maar zijn aanwezigheid op het trainingscomplex in Hengelo, deze woensdagmiddag, leverde wel een mooi verhaal op. Dat hij na 45 minuten niet terugkeerde, had niets te maken met zijn spel, maar alles met het feit dat hij woensdagavond nog een competitiewedstrijd moest spelen met zijn club Schwarz Weiss Essen, een club uit de Oberliga Niederrhein. Dat ze in Essen hun spits na zijn test bij FC Twente geen vrijaf gunden, was niet zo gek. Futkeu was in de voorgaande 28 duels goed voor maar liefst 29 doelpunten.