In een spookstadion is Bertens vooral op zichzelf aangewezen

Door Rik Spekenbrink



Een paar officials, wat ballenkinderen met lunchpauze en een enkele tennisfan die de schifting had overleefd. Van de 10.068 stoeltjes op Court Suzanne Lenglen waren er gistermiddag misschien honderd gevuld.



Het waren surreële omstandigheden bij de openingspartij van Kiki Bertens op haar favoriete grand slam. Vooral op de eerste dagen van Roland Garros hoor en zie je normaal gesproken overal Nederlanders op het park. Voor liefhebbers is het Parijse grand slam de snelste weg om de wereldtoppers en landgenoten in actie te zien. Maar zoals corona de totale sport heeft uitgekleed, is ook hier kil het codewoord. Niet alleen qua sfeer, de weersomstandigheden helpen ook een handje. Lange mouwen en pijpen bij de spelers, winterjassen op de tribune.