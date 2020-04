In het darts gaat de show gewoon door, ook vanuit huis

Darts At HomeDe verbinding is niet je van het, maar met het minitoernooi Darts At Home maakt de PDC wel live sport mogelijk. Verslag van een avondje meekijken op een haperende livestream.

Door Yorick Groeneweg



Zijn keuken is verlaten, maar Nathan Aspinall schreeuwt het uit. ‘One hundred and eighty!’ Het is de Engelsman die vanavond even na half negen vanuit zijn huis in Stockport begint. Het is de plek waar hij nu elke dag zo’n vier uur in zijn uppie gooit. Een eenzame aangelegenheid voor The Asp, vorig jaar nog winnaar op de UK Open.

Quote Ik voel dat ik weinig ritme heb Jelle Klaasen Nu neemt hij het op tegen Steve Beaton, die driehonderd kilometer oostelijker in North Walsham woont. Dankzij een webcam die op het bord gericht staat, kunnen ze het toch tegen elkaar opnemen. Een microfoon registreert elke kreet, vloek of zucht.



Goed: het geluid is wat scheller en de beelden zijn wat vager, maar het is live darts. Dan Dawson praat het aan elkaar. Een aardigheidje. Zo ontgaat het de presentator van profbond PDC niet dat Steve Beaton tijdens de lockdown vooral veel tijd in zijn tuin doorbrengt. Hoe korrelig het beeld ook: The Bronzed Adonis doet ook bij Darts At Home zijn bijnaam eer aan.

Los van ieders thuissituatie, is er genoeg te bespreken. Ook het darts ligt vanwege het coronavirus plat. Waar de profs het normaal week in, week uit tegen elkaar opnemen is het nu al weken stil. In april is er geen enkele wedstrijd. Reden voor de PDC om te beginnen met Darts At Home, waar op woensdagavond vier profs het vanuit huis tegen elkaar opnemen.

Naast Aspinall en Beaton doen vanavond ook Stephen Bunting en Jelle Klaasen mee. Laatstgenoemde vanuit Goor, in Overijssel. Normaal treft hij zijn tegenstanders vooral in Engeland. Zoals vorige maand op de UK Open, waar de Nederlandse wereldkampioen van 2006 weer eens van zich liet horen en de kwartfinale haalde.

Volledig scherm Stephen Bunting voor zijn dartbord © Screenshot

,,Dat voelde goed”, zei Klaasen, die vanwege de corona-uitbraak dat goede gevoel niet naar andere toernooien mee kon nemen. Net als zijn collega’s zit The Black Cobra al weken werkeloos thuis. ,,Al train ik natuurlijk nog wel wat uurtjes, ook voor vanavond.”

Toch verliest Klaasen van Bunting. ,,Ik voel dat ik weinig ritme heb”, zegt hij. Later volgen nog partijen tegen Beaton en Aspinall. Hij wint ze. Het benadert een wedstrijd. Toch is het voor wie de grote podiums gewend is, behelpen. Er is geen publiek, maar er zijn ook geen officials die de score bijhouden. Een tikje fraudegevoelig misschien, al spelen ze om de eer.

Van Gerwen

Voor nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen bijvoorbeeld de reden dat hij er vooralsnog niet aan meedoet. Vanuit Vlijmen zien we voorlopig geen haperende livestream. ,,Het moet goed zijn en het telt nergens nog voor mee”, zegt Van Gerwen, die zich tot die tijd liever voor het goede doel inzet.

Ondertussen maken Aspinall, Beaton, Bunting en Klaasen er het beste van. Ze nemen het serieus, maar hebben er ook plezier in. Darten kunnen de profs allemaal, maar de één is er vanuit huis meer bedreven in dan de ander. Zo rekent Klaasen steeds snel en hardop mee, maar vraagt Beaton zich nogal eens af hoeveel punten hij nog over heeft of wat de score is.

Blijkt maar weer, die man die altijd aan het bord ‘one hundred and eighty’ roept, staat daar niet voor niets. Voor de rest gaat de show in het darts gewoon door, ook vanuit huis.

Het toernooi werd gewonnen door Aspinall, die daarmee zijn favorietenrol als nummer zeven van de wereld waarmaakte.