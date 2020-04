In Het Wiel Zwift Race op deze site: vanavond een uur rossen over parkoers Yorkshire

VideoHet duurt nog weken. Waarschijnlijk maanden. En als we echt pech hebben nog langer dan dat. Corona heeft de koers platgelegd, het peloton zit thuis. De renners en rensters maken eenzame trainingsritjes of ze trappen de uren weg op een hometrainer, in hun schuur of zolderkamer. Allemaal zouden ze het liefst de rugnummers opspelden en koersen, maar dat mag niet. Niet op de traditionele manier in elk geval.

Maar als de renners niet naar de koers mogen, dan zorgen we dat de koers naar de renners komt.



Als-ie nog niet in je agenda stond, zet ’m er dan nu meteen maar in: vanavond om 20.00 is het koers. De In Het Wiel Zwift Race: een uur lang rossen over het virtuele parkoers van het afgelopen WK in Yorkshire. Live te zien op deze site – met vóór- en nabeschouwingen.

Bij de mannen starten onder anderen renners van Jumbo-Visma (Timo Roosen en Bert-Jan Lindeman), Sunweb (Cees Bol), EF Education (Sebastian Langeveld en ­Julius van den Berg) en Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ). Alpecin-Fenix komt met een sterke ploeg onder leiding van Belgisch kampioen Tim Merlier. Maar er staan ook toprenners uit het mountainbiken en wereldkampioenen op de baan aan de start – met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg.

En wat er op de weg niet kan, kan in een virtuele koers wel: de vrouwen starten tegelijk met de mannen. Hoe lang kan olympisch kampioene Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) standhouden in het geweld?

E-racen

Als je een maand of vier geleden had gezegd dat profs midden in het seizoen mee zouden doen aan virtuele koersen, dan hadden ze je voor gek verklaard. E-racen, ze wisten wel dat het bestond, maar veel meer dan een leuk gebbetje was het voor de meesten niet. De afgelopen maanden is er, als gevolg van de coronacrisis, heel veel veranderd op dat gebied. Virtueel wielrennen heeft een enorme boost gekregen.

Profs vanuit allerlei disciplines verleggen hun aandacht naar e-racing, net als ploegen, sponsors en organisatoren. De Ronde van Vlaanderen is al virtueel verreden, net als de Ronde van Zwitserland en sommige etappes van de Ronde van Italië. De ene koers doet het succesvoller dan de andere en de ­reacties zijn wisselend, maar dat is logisch: er wordt hier een compleet nieuwe wielerdiscipline geïntroduceerd. Eentje die nog volwassen moet worden.



Zo moeten er bij het e-racing nog oplossingen worden verzonnen voor bewuste en onbewuste fraude: hoe kun je er zeker van zijn dat de hometrainers geijkt zijn en het ingevulde gewicht van de renners en rensters ook klopt?

Het zegt veel over de situatie in het wielrennen dat er zoveel ploegen en renners bereid zijn om virtueel racen een kans te geven. Het conservatisme gaat overboord: het peloton móet wel naar andere vormen van koersen kijken. Júist het wielrennen is enorm geschikt als e-sport: het is een fysieke game. ­ E-racing is veel meer dan andere ­e-sports een combinatie van tactiek, techniek én fysiek. Je moet imposante vermogenswaardes kunnen én willen trappen om überhaupt mee te kunnen van voren. Virtueel koersen, dat is jankende benen, knappende longblaasjes en zweten zoals in de sauna.

Parkoers

Het parkoers van vanavond is iets voor de punchers. Voor de mannen en vrouwen die de drie korte beklimmingen kunnen overleven én snelle benen hebben om het af te maken. Iets voor Merlier, voor Roosen, voor Cees Bol ook. Maar virtueel koersen is rigoureus anders dan koersen op de weg. Je moet je ook kunnen verstoppen.

Zwift is een platform waarop de zogenaamde draft (de windschaduw die je voelt als je achter iemand rijdt) sterk is ontwikkeld. Net als in het echt kun je op een vlakke weg niet zomaar van een groep vandaan rijden. Je moet je inspanningen doseren, weten wáár en wannéér je aan moet gaan.



De In Het Wiel Zwift Race biedt een kans om te kijken hoe het is, koersen op Zwift. Om via videoververbindingen mee te kijken hoe de renners en rensters thuis, in hun schuur, keuken of zolderkamertje, af zitten te zien als een beest. Om wielerprofs te zien doen waarin ze goed zijn. Om koers te kijken in koersloze tijden.



Tot vanavond.