‘In ‘mijn kerk’ eren ze ‘De Hel van Enschede’ met bier en gezang’

Heubach en Zomer vinden: ‘De play-offs zijn verschrik­ke­lijk, behalve als je ze wint’

6:12 ENSCHEDE/ ALMELO - Met nog zeven duels te gaan wordt de eindsprint ingezet. Ligt er straks aan de meet een play-offticket klaar voor FC Twente, voor Heracles of misschien zelfs voor allebei? En: hoe leuk is het eigenlijk om na de competitie nog te strijden voor iets? Is het ook echt een prijs of maakt de buitenwacht het vaak mooier dan het is?