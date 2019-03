In Nederland zou een kasseistrook al lang zacht zoemend asfalt zijn

Harde kern ADO neemt afstand van ‘kan­ker-span­doek’ in Graafschap-stadion

28 februari DOETINCHEM/ DEN HAAG - De harde kern van ADO Den Haag heeft afstand genomen van het spandoek met een kwetsende tekst, dat in de nacht van maandag op dinsdag is opgehangen in De Vijverberg in Doetinchem, het voetbalstadion van De Graafschap.