In rolstoel afgevoerde tennisster Andreescu scheurde enkelbanden: ‘Had veel erger gekund’

Nederland­se Davis Cup-team loot opnieuw Verenigde Staten in groepsfase Finals: ‘Het wordt een hele klus’

Tijdens de loting voor de groepsfase van de Davis Cup Finals is Nederland in het Spaanse Málaga gekoppeld aan Kroatië, Finland en de Verenigde Staten. De wedstrijden worden gespeeld in een nader te bepalen gaststad in Kroatië van 12 tot en met 17 september. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het finaletoernooi in Málaga, van 21 tot en met 26 november.