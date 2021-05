Indeling voor CL-loting belooft vuurwerk: giganten in Pot 1 en Pot 2, Ajax in Pot 3

Nu het seizoen er officieel op zit, wordt er ook steeds meer duidelijk over het volgende Champions League-seizoen. De potindeling krijgt langzaam vorm en belooft vuurwerk: Ajax (dat in Pot 3 zit) kan een loodzware loting krijgen.

Bij de loting voor de groepsfase van de Champions League (waaraan 32 clubs meedoen) worden acht poules van vier clubs geformeerd. Iedere groep heeft een ploeg uit Pot 1, Pot 2, Pot 3 en Pot 4, clubs die in dezelfde pot zitten kunnen elkaar dus niet treffen. Nu de Europese competities erop zitten, wordt langzaam maar zeker duidelijk hoe de potindeling eruit komt te zien.

In Pot 1 zitten zoals gebruikelijk de landskampioenen van de zes grootste competities, plus de winnaars van de Champions League en de Europa League. Opmerkelijk genoeg is Pot 1 op papier minder sterk dan Pot 2, mede omdat meerdere grootmachten in hun eigen competities naast de titel grepen. In Pot 1 zitten nu Manchester City, Bayern München, Internazionale, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, Lille OSC (de zes kampioenen), Villarreal (winnaar van de Europa League) en Chelsea (winnaar van de Champions League).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zoals gezegd: Pot 2 is op papier loodzwaar. Daarin zitten namelijk clubs als Juventus, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain en Liverpool, vijf clubs die zomaar landkampioen hadden kunnen worden, maar zich lieten aftroeven. Deze pot wordt gecompleteerd door Borussia Dortmund, Sevilla en Manchester United.

In Pot 3 vinden we Ajax terug, net als FC Porto, RB Leipzig, Atalanta Bergamo en Zenit Sint-Petersburg. Voor de duidelijkheid: deze ploegen kan Ajax dus sowieso niet tegenkomen in de groepsfase. Als ze zich plaatsen, komen bijvoorbeeld ook Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg en Benfica in deze pot. Overigens is er één voorbehoud. De UEFA is namelijk nog steeds bezig met een zaak tegen de Super League-oprichters die nog altijd geen afstand hebben genomen van die plannen: Barça, Real en Juve. Als die clubs voor straf worden uitgesloten van deelname, dan schuiven er uiteraard clubs door naar Pot 2.

Dan Pot 4, waar nog maar drie clubs bekend zijn. De rest van de clubs (zoals PSV) moeten zich via de kwalificaties nog zien te plaatsen. Maar nu al is zeker dat er met AC Milan, Club Brugge en VfL Wolfsburg (waarschijnlijk de nieuwe club van trainer Mark van Bommel) grote clubs in die pot zitten. Met andere woorden: een absolute poule des doods met bijvoorbeeld Bayern München, Paris Saint-Germain en AC Milan is zomaar mogelijk voor Ajax.