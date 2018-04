Indrukwekkend eerbetoon aan 'Goolie' voor start Brabantse Pijl

Veranda's Willems-Crelan, het team van Goolaerts, werd als laatste op het startpodium geroepen. De deelnemende renners van de ploeg in rouw werkten op de eerste rij de geneutraliseerde start af. Daarna werd, onder luid applaus, de start gegeven van de wielerklassieker.

De renners werken woensdag 202 kilometer af. Vorig jaar ging de zege in Overijse naar de Italiaan Sonny Colbrelli. De wedstrijd is te volgen in ons liveblog.