Indrukwekkend optreden voelt voor Van Duijvenbode als ‘oké-wedstrijd’

Langste ononderbro­ken reeksen in sport: van Chavanel tot Casillas

14:39 Roger Federer is er de komende Australian Open wegens een blessure niet bij. Daarmee komt een einde aan een indrukwekkende reeks van maar liefst 21 deelnames op rij. De Zwitser is daarmee recordhouder in Melbourne. Hoe zit dat in andere sporten?