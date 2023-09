Indrukwekkend: rolstoeltennisster Diede de Groot wint voor derde jaar op rij álle grand slams

Met video's Plaisier geeft stunt vervolg met plek in halve finale German Darts Open, Van Duijvenbo­de en Noppert klaar

Wesley Plaisier heeft de halve eindstrijd van de German Darts Open bereikt. Nadat de 33-jarige Hagenaar in de middag had gestunt tegen wereldtopper Luke Humphries (6-5), won hij in de kwartfinale met 6-3 van de Belg Brian Ramaj. Voor Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert viel het doek bij de laatste acht in wat het elfde PDC Euro Tour-toernooi van het jaar is.