Indrukwekkende Bertens slaat zich naar kwartfinale Wimbledon

In het tweede bedrijf krikte Pliskova haar niveau iets op, ook al werd ze op 0-1 direct gebroken. Ze repareerde die achterstand, kwam tot 4-4 en sleepte er een tiebreak uit.



Maar Bertens had het momentum, dat voelde iedereen op baan 2. Na een paar winners, een ace en weer een fout van Pliskova stond het in no-time 0-5. Drie punten later was het beslist. Pliskova deed via 'hawk eye' nog een poging het benutte matchpoint ongedaan te maken, Bertens wachtte het verdicht met haar knieën op het gras en haar handen voor haar ogen af. Haar bal was in, haar kwartfinaleplaats verzekerd.



Daarin treft ze de als dertiende geplaatste Duitse Julia Görges. Bertens zorgde er met haar winst op Pliskova hoogst persoonlijk voor dat voor het eerst in het proftijdperk alle speelster uit de top 10 van de plaatsingslijst al voor de kwartfinales van een grand slam zijn uitgeschakeld. Er is nog één grote naam over in het vrouwenschema.



Serena Williams, afgezakt op de wereldranglijst, zou in de halve finale haar volgende tegenstander kunnen zijn. Van de Amerikaanse verloor Bertens twee jaar geleden op Roland Garros ook de halve eindstrijd.



Maar Bertens, die op Wimbledon nooit verder was gekomen dan de derde ronde, weet in Londen dat vooruit kijken dodelijk kan zijn. Ze kwam naar Wimbledon zonder enige verwachting, wilde het belangrijkste grand slam zelfs gebruiken als voorbereiding op het hardcourt-seizoen. Maar met de dag blijkt ze tot haar eigen verbazing ook op gras iets te zoeken te hebben.