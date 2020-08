Indrukwekkende Van Aert rondt werk Jumbo-Visma af in zware openingsrit Dauphiné

Wout van Aert heeft de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma, eerder al winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo, won na een lastige etappe over zeven beklimmingen in een sprint van een uitgedund peloton. Van Aert is ook de eerste leider in de vijfdaagse rittenkoers.

Een etappe over zeven beklimmingen: het lijkt in eerste instantie geen rit op maat van klassiekerspecialist Van Aert. Maar de Belg lijkt na de gedwongen coronapauze in de vorm van zijn leven te zijn. Hij won zaterdag nog Milaan-San Remo en een week eerder de Strade Bianche, twee Italiaanse topklassiekers.

En die vorm trok de 25-jarige Van Aert door naar de Dauphiné, dé voorbereidingskoers op de Tour de France. Zijn ploeg Jumbo-Visma komt ook met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic aan de start, maar het was toch Van Aert die het werk kon afmaken na 218 kilometer.

Volledig scherm De kopgroep, met vooraan Tom-Jelte Slagter. © photo: Cor Vos Een kopgroep van vijf renners viel al snel uiteen. Letterlijk zelfs, want de Belgen Brent van Moer en Quinten Hermans gingen tegen de grond en moesten opgeven. Vooraan bleven Tom-Jelte Slagter en Michael Schär over. Die laatste bleek de sterkste, want op 55 kilometer van de finish moest Slagter zijn Zwitserse medevluchter laten gaan.



Maar ook Schär maakte geen kans tegen het jagende peloton, waar in de slotfase Jumbo-Visma het initiatief nam. De Nederlandse ploeg maakte tempo en een uitgedund peloton begon aan de slotklim van zo'n drie kilometer. Op die slotklim opende Rigoberto Urán de debatten. Roglic was meteen alert, maar ook de andere toppers sloten aan.

Volledig scherm Brent van Moer zat in de kopgroep, maar viel en moest opgeven. © AFP

Bij die toppers ook Kruijswijk, Dumoulin en dus Van Aert, maar géén Chris Froome. De viervoudig Tourwinnaar moest al vroeg op de slotklim lossen en zal nog moeten verbeteren om een rol van betekenis in de Tour te spelen. Een klein groepje ging vervolgens sprinten om de dagzege én de leiderstrui. Van Aert was in die sprint bergop oppermachtig en won, voor Daryl Impey, Tourwinnaar Egan Bernal, Alejandro Valverde en Tadej Pogacar.

Ook Roglic, Dumoulin en Kruijswijk eindigden in dezelfde tijd als winnaar en ploeggenoot Van Aert. De Belg zal morgen als leider aan de tweede etappe beginnen. Die rit is nog zwaarder, met langere beklimmingen. De kans lijkt groot dat Jumbo-Visma dan de kaart trekt van Roglic, Dumoulin of Kruijswijk. Op papier was dit de meest eenvoudig etappe van de beroemde Franse rittenkoers, die vanwege de coronacrisis dit jaar vijf dagen duurt en niet in juni, maar in augustus wordt verreden.

Volledig scherm Het peloton. © AFP

Generale voor Tour de France

Het Critérium du Dauphiné geldt voor veel renners als laatste test voor de Ronde van Frankrijk, die eind deze maand in Nice van start gaat. Alle kanshebbers voor de eindzege van de Tour willen zich in vijf bergetappes testen. Veel ogen zullen weer gericht zijn op Team Ineos en Jumbo-Visma, net als afgelopen week in Tour de l’Ain toen Roglic de verrassend sterke Nederlandse ploeg de eindzege bezorgde.

Volledig scherm Renners van Jumbo-Visma voorin het peloton. © photo: Cor Vos

