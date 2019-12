Indrukwekkende zegereeks Van der Poel ten einde in loodzwaar Ronse

Aerts, die vorige de cross van Zonhoven won bij afwezigheid van Van der Poel, wist de Nederlandse alleskunner vanmiddag tijdens Hotondcross te kloppen. De Belg was ook degene die Van der Poel op 1 november in 2018 aftroefde. Aerts reed een magistrale solo op het loodzware parkoers in Ronse. Van der Poel verloor in de slotfase zijn tweede plaats aan Eli Iserbyt. Het verzet van de Nederlander was toen al even gebroken. Hij kwam dik twee minuten later dan de winnaar over de streep.



Van der Poel rijdt deze winter geen volledig programma in het veldrijden. Alle negen keer dat Van der Poel wel aan de start verscheen - voor vandaag - won hij.