Ineos kiest voor Geraint Thomas als kopman in Giro

Wielrenner Geraint Thomas is de kopman van Ineos in de Ronde van Italië. De 34-jarige Brit mocht onlangs van zijn ploeg niet starten in de Tour de France, die hij in 2018 won. De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.