Ineos met Bernal en Poels in Clásica San Sebastián

Met het veldspel van FC Twente is niet zoveel mis, nu nog scorend vermogen

9:06 De start van de eredivisie lonkt. Vanaf het komend weekeinde rolt de bal weer. De nieuwsgierigheid in het land is geprikkeld. Ook bij Heracles en FC Twente. Wat viel er in de voorbereiding op in Almelo en Enschede? En wat is er veranderd of gaat er veranderen? Vandaag de blik op... FC Twente: de zoektocht naar doelpunten.