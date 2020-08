Ineos neemt Froome en Thomas niet mee naar Tour de France

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Thomas won de Tour in 2018 namens Team Sky, dat daarna overging in Team Ineos. Vorig jaar won namens dat team Egan Bernal in pas zijn tweede grote ronde verrassend de Tour, met Froome en Thomas als teamgenoten. Froome was de afgelopen weken duidelijk nog niet in vorm en doet net als vorig jaar niet mee aan de Tour, nadat hij zwaar ten vol kwam in een trainingsrit tijdens het Critérium du Dauphiné. Thomas deed in 2012 voor het laatst niet mee in Frankrijk en werd vorig jaar nog tweede, waarmee hij naast Bernal en Steven Kruijswijk op het podium stond in Parijs.