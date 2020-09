Ineos slaat met Porte, De Plus en Martínez toe op transfermarkt

Ineos Grenadiers heeft er naar zijn maatstaven een zeer magere Ronde van Frankrijk op zitten. Dus laat manager Dave Brailsford met het oog op de volgende jaren niets aan het toeval over met de komst van vier renners: Laurens de Plus maakt de overstap van Jumbo-Visma, Richie Porte keert terug naar het team waarvoor hij eerder al vier seizoenen reed en met Daniel Martínez en Tom Pidcock haalt Brailsford twee renners voor de toekomst binnen. De Colombiaan won in augustus de Dauphiné en schreef een Tourrit op zijn naam. Pidcock is vooral bekend als veldrijder, maar ook op de weg heeft de Brit al een aardig palmares bij elkaar gefietst. In 2017 kroonde hij zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, recent was hij de beste in de Ronde van Italië voor beloften.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerder trok Ineos al de Brit Adam Yates aan. De Plus, vorig jaar nog hoog aangeschreven bij Jumbo als helper in de bergen, is blij met de kans die het Britse topteam hem biedt. ,,In het peloton praat iedereen over deze ploeg en de manier waarop ze het wielrennen naar een hoger niveau gestuwd hebben. Ik wil daar graag deel van uitmaken. Natuurlijk was het geen makkelijke beslissing, maar voor dit team uitkomen is lange tijd een droom geweest voor mij. De Tour van vorig jaar voelde voor mij aan als een doorbraak en ik wil graag op die weg verder. Ik wil hier graag nog beter worden.”

Ineos mikte dit jaar in de Tour de France op succes voor de jonge Colombiaan Egan Bernal, maar de Tourwinnaar van vorig jaar kwam er in de bergen niet aan te pas en moest opgeven. ,,De tegenstand is sterker geworden”, erkende teambaas Dave Brailsford. ,,We hebben dit seizoen gezien dat de prestaties individueel en als collectief groeien. Renners zijn beter voorbereid, teams beter georganiseerd. Het is moeilijk geworden om te winnen. We beschouwen dat als een uitdaging en willen sterker terugkomen. Daarbij vertolken deze nieuwe renners een sleutelrol”, aldus Brailsford.