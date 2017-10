Inhaalactie Knegt bezorgt Nederland zilver op achtervolging

Sjinkie Knegt, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en de van een pijnlijke val herstelde Daan Breeuwsma namen het in de A-finale op tegen Canada, China, Japan en Rusland. In een spectaculaire eindstrijd met veel inhaalacties vocht Nederland met Canada en China om de podiumplaatsen. Even leek de achtervolgingsploeg weg te zakken, maar met een knappe inhaalactie van wie anders dan Knegt pakte Nederland toch zilver.



Eerder vanmiddag kon de vrouwenachtervolgingsploeg niet imponeren. China, Zuid-Korea en Canada eindigden in de finale boven Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting.



De relayfinale was het laatste onderdeel van de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht. Behalve het zilver van de mannen op de relay werden er drie medailles op individuele afstanden gepakt. Knegt reed gister naar het zilver op de 500 meter en pakte vandaag de enige Nederlandse gouden medaille op de 1000 meter. Schulting snelde op die afstand naar zilver.