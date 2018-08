Inter als tussenstation voor Modric, PSV biedt niet genoeg op Gutiérrez

TransferTalkGaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog heel even draait de carrousel op volle toeren. Donderdag om 18.00 uur sluit de markt al in Engeland. Italië gaat door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

NEC praat met voormalig Ajax-goalie

NEC is in gesprek met voormalig Ajax-doelman Norbert Alblas. De keeper (23) is transfervrij. Technisch directeur Remco Oversier van NEC hoopt de voormalig jeugdinternational snel vast te leggen.



Alblas zou dan de derde doelman zijn die onder contract staat bij NEC. De eerstedivisionist haalde deze zomer al Gino Coutinho (35) naar De Goffert en verlengde met Marco van Duin (31). Oversier: ,,Alblas is een interessante jongen voor ons.’’



Alblas speelde voor Jong Ajax 43 duels in de eerste divisie. Hij genoot zijn opleiding in de jeugd van de Amsterdammers en AZ. Oversier hoopt nog deze week een buitenspeler aan de selectie toe te voegen. Het liefst zou NEC nog twee flankaanvallers vastleggen. Op namen wil Oversier niet ingaan.

Volledig scherm Norbert Alblas. © Pro Shots

Brighton haalt Deens topscorer

Brighton & Hove Albion heeft Anders Dreyer gehaald. De Deen werd afgelopen seizoen topscorer van het tweede niveau van Denemarken bij Esbjerg. De vleugelaanvaller zal eerst meespelen bij het onder 23-elftal van Brighton.

Pachuca nog niet tevreden met bod van PSV op Gutiérrez

PSV heeft de hoop op een overname van Mexicaans international Érick Gutiérrez nog niet opgegeven. Ondertussen blijven de Mexicanen naar buiten toe opmerken dat PSV niet genoeg heeft geboden.



Vice-president Andrés Fassi liet maandagnacht Nederlandse tijd bij Fox Sports weten dat PSV 'een derde heeft geboden' van het bedrag dat Gutíerrez volgens de Mexicanen waard is. In Eindhoven leeft de gedachte dat Pachuca nog wel van zich laat horen in de vorm van een nieuw tegenvoorstel, waarna partijen elkaar misschien alsnog kunnen vinden.



Het is een kwestie waarmee PSV ervaring heeft en eerder te maken had, toen het Hirving Lozano van Pachuca overnam.

Courtois blijft weg bij Chelsea

Volledig scherm Thibaut Courtois © BELGA Thibaut Courtois (26) wil zijn droomtransfer naar Real Madrid forceren. De doelman kwam gisteren niet opdagen op voor de verplichte medische check-up na zijn vakantie. Bij Chelsea zoeken ze een oplossing voor de keeper die nog een contract van één jaar heeft.



Normaal gesproken had Chelsea hem zondag al terug verwacht op Wembley, om tijdens de Community Shield plaats te nemen, maar hij bleef zonder toestemming van zijn werkgever in België. In plaats daarvan gaf hij de aftrap voor KRC Genk-STVV. ,,Ik ga nu geen commentaar geven”, zei Courtois toen. ,,Het is delicaat. Op dit moment ben ik vrij rustig.”

Via Inter naar China

Volledig scherm Luka Modric © Getty Images Inter wil de beste speler van het afgelopen WK graag naar Italië halen en in ruil daarvoor bieden ze Luka Modric een extra transfer aan. Als de Kroaat naar Milaan komt, dan kan hij aan het einde van zijn contract door naar Jiangsu Suning, zo meldt Corriere dello Sport. Niet geheel toevallig een club waar Suning Holdings eigenaar van is. Suning Holdings is tevens grootaandeelhouder bij Inter.



Eerder maakte de aanvaller Eder al gebruik van een dergelijke lucratieve constructie.



Inter zou 15 miljoen euro aan Real Madrid willen betalen om Modric één jaar te huren, waarna de 32-jarige middenvelder volgende zomer voor 25 miljoen euro defintief de transfer zou maken. Real staat echter niet te springen om de sterspeler te laten gaan.

Willem II en Velikonja uit elkaar

Volledig scherm Etien Velikonja. © Proshots Etien Velikonja verlaat Willem II per direct. De Tilburgers doen de Sloveense aanvaller geen nieuwe contractaanbieding. De 29-jarige Velikonja moet dus op zoek naar een nieuwe club.



Het contract van Velikonja liep op 30 juni af, maar de spits kreeg de kans om zich te bewijzen na een kruisbandblessure. Velikonja was nog maar twee maanden bij Willem II toen hij door die zware knieblessure getroffen werd. In die paar wedstrijden had hij wel laten zien dat scoren zijn kwaliteit is.



Eind juli deed de spits weer mee aan de partijvormen op de training. De Sloveens international kreeg in het oefenduel met KV Mechelen weer speelminuten en maakte in het laatste half uur zijn rentree. Tegen Aris Saloniki speelde hij 45 minuten. Het bleek niet genoeg om hem een nieuw contract aan te bieden.

PSV haalt voormalige PEC-verdediger Sainsbury

PSV heeft zich versterkt met Trent Sainsbury. De verdediger die in het verleden voor PEC Zwolle uitkwam, komt transfervrij over van Jiangsu Suning. Lees hier meer.

ManUnited ziet niets in voorstel Barça

50 miljoen euro plus Yerry Mina plus André Gomes. Dat is wat Barcelona er voor over had om Paul Pogba naar Camp Nou te halen. Maar Manchester United heeft vriendelijk bedankt, meldt Sky Sports. De 'Mancunians' willen zich voor het verstrijken van de Engelse transferdeadline (deze donderdag, red.) nog versterken, maar zien niets in een vertrek van Pogba. De Franse wereldkampioen (25), die gisteren terugkeerde van zijn vakantie, kwam in 2016 nog voor 105 miljoen euro over van Juventus. Hij was toen de duurste speler ter wereld.

Volledig scherm Paul Pogba. © Getty Images

PSV gecharmeerd van jonge Uruguayaan

PSV beraadt zich momenteel op een overname van de Uruguayaanse verdediger Osvaldo Iorio, die afgelopen week op proef was bij de club. Hij speelde mee bij PSV onder 19 en het 18-jarige talent heeft een goede indruk achtergelaten, net als zijn 17-jarige landgenoot Rodrigo Rodriguez.



Iorio is al contractueel vast te leggen voor PSV, sowieso omdat hij al 18 is. Voor Rodriguez geldt dat nog niet, maar hij blijft in beeld voor de toekomst. Iorio beschikt over een tweede paspoort (Italiaans) en hoeft dus geen salaris te verdienen dat een speler van buiten de Europese Unie normaal gesproken dient te krijgen. Wel heeft hij nog een contract bij zijn huidige club River Plate, waarvoor een vergoeding dient te worden betaald.



Als PSV van mening is dat Iorio een speler is die het eerste elftal zou kunnen halen, onderneemt de club waarschijnlijk een kooppoging. Zaakwaarnemer Chiel Dekker van Wasserman behartigt in Nederland de belangen van beide spelers en bevestigt dat de stage voor Iorio goed is verlopen, ook van zijn kant. Hij geeft aan dat nu de mogelijkheden voor een vervolg worden onderzocht.

Volledig scherm Osvaldo Iorio (l) en Rodrigo Rodríguez. © CA River Plate Uruguay

Kameroense bond bevestigt komst Seedorf