Inter heeft Godin binnen, Willem II heeft oogje op Dauda

Volgens de Ghanese voetbalsite Ghana Soccer is Willem II de belangrijkste kandidaat om Mohamed Dauda voor een seizoen te huren van Anderlecht. De aanvaller uit Ghana, sinds afgelopen winter verhuurd aan Vitesse, keerde in principe terug naar Brussel, maar Dauda komt vrijwel zeker onder Vincent Kompany ook niet aan spelen toe. Mocht Anderlecht opnieuw besluiten om Dauda een seizoen uit te lenen, is Willem II een belangrijke gegadigde. Ook Vitesse is nog in beeld. In België heeft Dauda nog een contract tot de zomer van 2021.