Inter Miami mede dankzij goal Messi naar finale bekertoernooi

In Riga zijn de Tukkers gewoon op straat en in het stadion: FC Twente is door alle tickets heen

De ene reis is nog maar net voorbij, of de andere dient zich alweer aan voor de supporters van FC Twente. Na de veelbesproken trip naar Stockholm, wacht nu het rustige Riga. Donderdagavond zitten er 620 Tukkers in het stadion Skonta Riga Stadion.