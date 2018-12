Inter speelt voor CL-overwintering, PSV voor de eer

Het Europese avontuur van PSV zit er na vanavond op. De Nederlandse landskampioen speelt in Milaan tegen Internazionale de laatste groepswedstrijd in de Champions League. PSV is na vijf speelronden in poule B al zeker van uitschakeling. Het elftal van trainer Mark van Bommel, dat zich in augustus via het Wit-Russische BATE Borisov voor het hoofdtoernooi plaatste, pakte tot dusverre alleen een punt in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-2).



PSV hield een slecht gevoel over aan het thuisduel met Inter, begin oktober. De Brabanders kwamen door een fraaie treffer van Pablo Rosario op voorsprong. Kort voor rust leek Steven Bergwijn op weg naar de 2-0. Doelman Samir Handanovic kreeg slechts geel toen hij buiten het zestienmetergebied hands maakte toen de rappe buitenspeler de bal langs hem heen tikte. Inter maakte kort daarna gelijk en Mauro Icardi zorgde na rust voor het winnende doelpunt (1-2).



Internazionale strijdt met Tottenham Hotspur om de tweede plaats, achter groepswinnaar FC Barcelona. De Italianen hebben alleen nog een kans om de achtste finales te halen als Tottenham niet wint bij Barcelona.