Intermarché met drie Nederlanders naar Parijs-Nice, Poels blijft aan de kant

Parijs-Nice begint zondag vanuit het departement Yvelines en duurt acht dagen. Op de derde dag is er een individuele tijdrit over 14 kilometer in Gient. ,,De eerste dagen willen we met Danny van Poppel in de sprint scoren. Daarnaast moeten we ook onze klimmers door de waaierritten loodsen, want Louis Meintjes en Rein Taaramäe zijn in staat om op de zware parcoursen van de bergritten een goede prestatie te leveren”, aldus Van der Schueren.