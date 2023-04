Internationale media spreken schande van chaos in Melbourne: ‘Formule 1 werkt met kafka-achtige protocollen’

Ook in het buitenland werd er nog lang nagepraat over alles wat er gisteren gebeurde tijdens de Grand Prix van Australië . Waar winnaar Max Verstappen op de een meer indruk maakte dan op de ander, waren internationale media het er over eens dat er een hoop was aan te merken op het optreden van de wedstrijdleiding. ,,Van vuurwerk tot farce: wat zo opwindend begon, eindigde met een doffe knal.”

Spektakel alom gisteren in Melbourne, waar Max Verstappen zijn tweede zege van het seizoen niet cadeau kreeg. Na een slechte start moest hij vrijwel meteen de beide Mercedessen laten passeren. Een handvol rondes later zorgde Alex Albon voor de eerste rode vlag.

Er volgde een herstart en vrij snel wist Verstappen daarna alweer langs Lewis Hamilton te glippen voor de leiding in de wedstrijd. Die kwam geen moment meer in gevaar, totdat de wedstrijd opnieuw werd geneutraliseerd. Bij de volgende herstart - twee rondes voor het einde - werd het pas echt een veldslag. Meerdere coureurs crashten en uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding, nadat de race achter de safety car was geëindigd, de stand van daarvóór als uitslag te gebruiken.

Er werd nog lang over nagepraat. ,,Na een grand prix vol drama en met drie in twijfel te trekken rode vlaggen, ligt de manier waarop de wedstrijdleiding de regels toepast opnieuw onder een vergrootglas. Het zorgde voor een bizarre en panische finish op Albert Park”, schreef Sky Sports.

,,Sinds de dood van racedirecteur Charlie Whiting in 2019, faalt de Formule 1 erin een scheidsrechter te vinden die vertrouwd en gerespecteerd wordt door alle teams. Michael Masi werd ontslagen na de controversiële ontknoping in Abu Dhabi in 2021. Door deze nieuwste aflevering vol verwarring en ongenoegen, zal de druk op de huidige wedstrijdleider Niels Wittich alleen maar toenemen.”

Bekijk de samenvatting van de GP van Australië

Het Laatste Nieuws gaf de coureurs individueel een cijfer en was niet onder de indruk van de Nederlandse winnaar. ,,Verstappen dankt zijn tweede overwinning van het seizoen veel meer aan zijn fantastische Red Bull dan aan zichzelf. Hij liet zich in de eerste start veel te makkelijk ringeloren en maakte later ook een zeldzame stuurfout. Zo kennen we hem niet.” Verstappen kreeg een 6.

Quote Het doolhof van een reglement drukte weer zijn stempel The Guardian De Belgen zijn tegelijkertijd ook kritisch op die andere Red Bull-coureur, Sergio Pérez. ,,Zwak achter het stuur, dom achter de micro, in Melbourne. Schreeuwde alweer van alle daken dat hij wereldkampioen wil worden. Dan moet je er minstens in slagen om op de cruciale momenten, zoals de kwalificaties, je auto niet in de keienbak te parkeren. Zijn stoere praat tegen journalisten versterkt niet meteen zijn positie in het team.”

De Engelse krant The Guardian waardeerde het optreden van Verstappen wel, maar schreef tegelijkertijd dat stilaan niemand de ‘kafka-achtige protocollen’ meer kan bijhouden, allemaal als gevolg van 2021. ,,Van vuurwerk tot farce: wat zo opwindend begon, eindigde met een doffe knal. Het doolhof van een reglement drukte weer zijn stempel. De tijd tikte door, toen de zon onder ging en de zelfverklaarde snelste sport ter wereld met een martelend tempo op zijn einde liep. Het overschaduwde wat verder een formidabel optreden was van Verstappen en Red Bull. Op de rechte stukken en snelle bochten zijn zij exceptioneel.”

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport sprak niet langer van Formule 1, maar van ‘Formule Chaos'. ,,De finale in Australië was een roulette. Een chaos die formeel bedoeld was om de veiligheid op de baan te dienen, maar die veiligheid uiteindelijk alleen maar zou ondermijnen.” Bild zag een race die zo’n beetje alles had. ,,Chaos, onderbrekingen, vlammen, een band die over de baan rolt en een hoop potentie voor problemen. En dan zeggen ze dat de Formule 1 saai is.”

In Spanje sprak Marca zelfs van ‘een van de meest chaotische races in de geschiedenis’. Bij die krant was er een hoop verwondering over bijvoorbeeld de tijdstraf die Carlos Sainz, hun driver of the day, een topnotering kostte. ,,Een onderzoek naar het complete proces rond de rode vlaggen en herstarts is broodnodig. De eigenaren van de Formule 1 lijken wel blij te zijn met de onzekerheid die dit chaotische spektakelstuk voedde.”

Zo gaf de derde grand prix van het seizoen weer meer dan genoeg voer voor discussie. Voor Verstappen maakte dat allemaal geen verschil, hij won en liep uit in het wereldkampioenschap. Geracet wordt er over drie weken weer, wanneer de Formule 1 Azerbeidzjan bereikt.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

