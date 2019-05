Internationale topruiters van de partij op Jumping Schröder

„Een mooi concours in onze eigen achtertuin, met een fraai internationaal deelnemersveld”, zegt springruiter Gerco Schröder, samen met zijn broers Ben en Wim een van de organisatoren van het hippisch evenement aan de Reutummerweg in Tubbergen. De jongste van het trio komt zelf met vijf paarden in actie, verdeeld over de één- en tweesterconcoursen. Schröder zal het onder meer op moeten nemen tegen de Duitser Marcus Ehning, winnaar van het olympisch goud in de landenwedstrijd tijdens de Spelen van 2000 en wereldkampioen in de landenwedstrijd in 2010, en de talentvolle Ierse springruiter Bertram Allen.

„Maar ook veel goede Nederlandse ruiters zijn van de partij”, wijst hij naar tweevoudig nationaal kampioen Frank Schuttert en Maikel van der Vleuten. Jeroen Dubbeldam (Weerselo) en Willem Greve (Markelo) ontbreken deze dagen in Tubbergen, zij doen mee aan de Nations Cup wedstrijd in Rome. Veel andere regionale ruiters komen wel in actie. „We hadden meer dan 300 paarden op de wachtlijst staan, die hebben we moeten afzeggen. Het geeft aan dat dit concours wel geliefd is bij de ruiters. Het is dan wel geen wedstrijd op vijfsterrenniveau, maar we proberen wel alle voorzieningen en faciliteiten zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Dat wordt gewaardeerd”, glimlacht Gerco Schröder.

Opvallend is ook de gratis entree voor bezoekers. „Op die manier rpoberen we de mensen, die nog niet zo bekend zijn met de paardensport, toch wat meer bij deze sport te betrekken. Zie het als een stukje promotie van het springen. En dat doen we allemaal met enthousiaste groep van vrijwilligers, sommigen hebben er zelfs een aantal dagen voor vrij genomen.”